記者會上的小插曲意外揭露，除了葉彥伯外，包括詹長權、鄭守夏和莊人祥都是彰化人。(中時新聞網直播)

全台灣民眾矚目已久的彰化縣抗體血清調查報告終於在今（27）日出爐，這次會議由計畫主持人詹長權教授、陳秀熙教授，以及彰化縣衛生局葉彥伯局長說明報告。最終公布抗體檢測結果，陽性率僅為萬分之8.3，葉彥伯表示，彰化安全，也說明台灣社區很安全。不過在記者會上的小插曲也意外揭露，除了葉彥伯外，包括詹長權、鄭守夏和莊人祥都是彰化人。

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行COVID-19（新冠肺炎）病毒血清抗體檢測，於27日上午舉行說明會，除了計畫主持人詹長權教授和陳秀熙教授，以及彰縣衛生局長葉彥伯外，也邀請到中央疫情指揮中心發言人莊人祥與台大公共衛生學院鄭守夏院長出席。

詹長權在記者會上不斷大力盛讚彰化人，參與血液檢測計畫，替全國得到重大的研究成果。葉彥伯在公布結果前，先表示詹長權和鄭守夏院長都是彰化人，接著要感謝指揮中心莊人祥協助溝通時，不料莊人祥搶先開口「我也是彰化人」，這意外插曲也讓葉彥伯忍不住笑出來。

葉彥伯指出，在這份血清抗體檢驗報告中，以2至3月疫情高峰時高風險感染族群為主，共完成4841人，其中發現有4人產生具保護力的中和抗體，確認他們曾經感染，得出陽性率為萬分之8.3。

葉彥伯表示，在這群最容易感染的民眾中，陽性率只有萬分之8.3，這是非常好的正面消息。代表一般民眾在社區相當安全，民眾可以安心，根本不需要做抗體檢測。

葉彥伯指出，這是台灣第一次用科學性血清抗體調查，「若彰化安全，台灣就安全。」因台灣武漢肺炎第一例本土、第一例死亡個案都在彰化，結果證明彰化很安全，同時也證明台灣很安全。

葉彥伯也說，根據這份血清抗體報告，告訴了所有民眾，社區是安全的，也說明中央防疫政策是有效、有用的，呼籲大家要遵循指揮中心的防疫新生活措施。而研究所發現的抗體資訊，後續也可給疫苗研發的單位參考。

(中時新聞網)