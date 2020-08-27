勞動部職安署修正「推動中小企業臨場健康服務補助計畫」，自9月1日起，補助對象由原訂事業單位勞工保險投保人數在199人以下者，擴大至299人以下，且年度經費補助申請期限延至10月31日。

職安署表示，依職業安全衛生法相關規定，事業單位達一定規模者，應僱用或特約勞工健康服務醫護人員，會同職業安全衛生、人資及相關部門人員，共同推動職場安全衛生、職業病預防與勞工健康管理工作。

為協助中小企業落實勞工健康保護工作，並減輕企業負擔，特訂定「推動中小企業臨場健康服務補助計畫」，並為今年1月1日起補助勞工保險投保人數在199人以下的事業單位，僱用或特約臨場健康服務人員辦理勞工健康服務，考量COVID-19疫情對企業的衝擊，並可透過專業的醫護人員協助雇主採取相關防疫措施，故修正補助計畫的補助對象，擴大至勞保投保人數在299人以下的事業單位，並將申請補助經費期限由9月30日延長至10月31日，相關補助內容請參閱附件。

職安署再次呼籲，事業單位應落實職場身心健康保護及防疫工作，確保維持營運與勞工的安全健康，對於299人以下之中小企業，歡迎善加運用本次補助，申請補助請先至「中小企業臨場健康服務補助管理系統」申請，對於補助相關事項有任何疑問，都可洽詢勞工健康服務統籌管理單位。

(工商 )