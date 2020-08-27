「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」2019年度績效優良銀行出爐！前十前為合作金庫、第一銀行、華南銀行、台新銀行、台灣中小企銀銀行、臺灣土地銀行、臺灣銀行、兆豐銀行、彰化銀行及台北富邦銀行，行政院院長蘇貞昌相當重視親自出席頒獎，他強調 「一個國家對待高齡者及身心障礙者的態度，決定了這個國家的文明程度」。我國目前已是高齡社會，再過五年將邁入超高齡社會，政府必須制定好的政策來照顧高齡者及身心障礙者。

金管會主委黃天牧表示，金管會力推信託，第一要建立國人的觀念；第二健全信託業的發展；第三要推展多元化的金融商品；第四要信託商品能夠發揮社會功能，高齡者或是身心障礙者透過財產信託或安養信託，可以扮演非常重要的社會安全網絡功能，信託業務能夠滿足人生不同階段、不同面向的商品，為強化整個信託業的發展，金管會規劃「信託2.0」的計畫，希望能夠更落實、強化整個信託業在未來的發展，信託不只是一個責任，也是一個商機，希望金融界能夠一起努力，讓信託業成為台灣金融業發展重要的基礎，也成為台灣重要的社會安全網。

信託公會理事長雷仲達表示，金管會主委黃天牧上任後推動之「信託2.0」計畫，正點出信託業目前發展之瓶頸與困境，信託公會將鼓勵業者配合「信託2.0」的四大願景積極發展「全方位信託」，包括企業組織再造與內部資源整合、信託專業人才之培育及專業能力之提升、信託業務模式之調整與創新、加速自動化提升資訊系統、運用金融科技發展新金融商品、跨產業結盟與異業合作模式等，發展符合民眾需求、為客戶量身訂做的客製化信託商品。有主管機關全力支持，業者應掌握這次轉型之契機，期待業者共創信託業務新藍海。

下半場活動結合研討會，邀請績優銀行分享成功做法及經驗：首先由合作金庫主講「樂活安養全方位 在地安老大樂退」，該行延續「一條龍專案整合服務」推出「一條龍2.0」，全新設計第二代共生宅，打造友善住宅，推動在地安老。第二場由台新銀行分享「信託專業領航 守護客戶財富」主題，打造理財規劃顧問專業團隊，設計出最適當的安養信託規劃，對於特殊需求之高端客戶，提供量身規劃的客製化契約，一次滿足退休安養、長期照護、財富管理及資產傳承等多元信託目的。第三場由兆豐銀行說明該行首創之「留房養老安養信託」，透過包租代管業者及信託服務雙引擎專業分工合作，不僅可以活化資產，增加財務規劃彈性，兼具安養照護及財產安全保障，並可實現長輩傳承房地產的心願。最後由台北富邦銀行講述「大數據分析信託關鍵客群 主動出擊」全新作法，以大數據有效篩選出高信託需求之指標性客群，並分析歸納成功案件之家庭背景態樣，主動從客戶的需求層面出發，觸發客戶承作動力，成功讓信託走入更多家庭。安養信託業務的創新思維及業務推廣作法等相關經驗，以為同業借鏡與參考。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託公會配合金管會辦理評鑑及獎勵措施以來，因評鑑結果由行政院長授獎並公開表揚，銀行業均由董事長或總經理上臺受獎，代表本項業務已逐漸受到銀行總行的重視。根據信託公會統計，2016年底，高齡者及身心障礙者財產信託本金為新臺幣82億，受益人數為6.7千餘人，而自評鑑及獎勵措施實施以來，截至2019年底，高齡者及身心障礙者財產信託本金日益成長為新臺幣260億，受益人數增加為2.58萬人，安養信託業務日益穩定成長，顯示國人有需求、業者有努力且金管會政策推動有明顯成效。

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