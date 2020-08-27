臺灣企銀長期深耕中小企業，積極配合政府政策，協助擔保品不足的中小企業取得融資，獲經濟部頒發「促進政策推動獎」、「直保績優獎」、「千億保專案感謝狀」以及「送保資料介接感謝狀」，評比為「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構」，臺灣企銀截至7月底送保餘額達1,299億元，貢獻度為金融機構之冠（佔14.31％）。

經濟部為表揚積極善用信用保證機制推展中小企業融資之金融機構，25日舉行頒獎典禮，並邀請到金管會副主委許永欽、經濟部中小企業處處長何晉滄及副處長蘇文玲擔任頒獎貴賓，而臺灣企銀是每年得獎常客，彰顯臺灣企銀長期輔導中小企業有功，積極力促企業取得融資與健全經營發展。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，臺灣企銀落實「融資、投資、輔導」三位一體的精神，已於2019年創我國金融業先例，與工研院及信保基金合作，推出「無形資產附收益型夾層融資貸款」，今年更是提高每家公司申貸額度至3,000萬元，讓中小型企業可用技術專利搭配信保基金向銀行申請融資，解決創業者創業初期資金短缺的困境。

臺灣企銀表示，中小企業是支持台灣經濟發展的重大基石，隨著全球化與數位金融浪潮，中小企業營運也面臨嶄新挑戰，透過信保基金強化企業信用，降低銀行授信風險，協助中小企業卓越成長，共創三贏局面，未來將持續擴大與中小企業信用保證基金合作力挺中小企業。

(工商 )