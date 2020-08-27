深耕臺灣超過百年的臺灣企銀，落實企業社會責任，廣受各界好評，除擔任中小企業堅強後盾外，在推廣「高齡者及身心障礙者財產信託業務」更是不餘遺力，連續4年績效優良並榮獲金管會頒獎肯定。

臺灣正面臨人口高齡化以及建築危老化的「二老」問題，臺灣企銀規劃新型態多元信託服務結合跨業網路平台，提供一站式服務，透過多樣化信託商品整合及跨業合作模式，以都市更新方式興建養護機構或醫院，並就前置資金籌資、興建、完工後營運及高齡長者入住等各階段，分別提供不同種類的信託服務。

臺灣企銀提供之信託服務結合近年數位經濟發展之資訊經濟消費模式，於長照專業網路平台置放連結安養信託資訊，使銀髮長者或照護者於平台找尋長照、看護、入住安養機構等資訊時，同時亦獲得相關信託資訊，當銀髮長者入住長照機構，而有安養資金管理需求者，則引導其至金融機構專人協助，透過信託規劃，協助長者將資金，存入銀行信託專戶，專款專用，用以支付其生活費、醫療、安養機構、看護等開銷及生活所需費用，達到銀髮長者晚年安養之需求。

為使信託事務執行更貼近銀髮長者需求，臺灣企銀亦攜手合作「無子西瓜」等社福團體，由其擔任「信託監察人」監督受託銀行信託事務執行，當長者失能失智或發生意外無法自理時，信託監察人也能從旁協助，避免積蓄被有心人詐騙，讓長者享受全方位的照顧，實現安心幸福的晚年人生，打造更多元的照護體系。

為讓信託更深植人心，在董事長黃博怡積極推動下，臺灣企銀動員全體行員，藉由全臺營業單位通路，向適合的客戶宣導安養信託觀念，並透過各種場合與管道，提供民眾業務諮詢，藉此傳達正確的信託觀念，以加深民眾及機關團體對安養信託的了解及認同。

臺灣企銀表示，未來將持續規劃相關產品以因應高齡化社會及配合信託2.0之推動，透過在地深耕，用愛與專業守護客戶資產，並秉持這樣的服務理念具體回饋社會，成為客戶首選的最佳服務夥伴。

(工商 )