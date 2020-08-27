競爭對手黃豆油價格攀高，馬來西亞棕櫚油期貨27日連續第2個交易日走揚，但市場對需求的疑慮抑制漲勢。馬來西亞衍生品交易所11月交割的棕櫚油期貨合約，周四延續前一交易日上揚1.2％的漲勢，續漲0.7％，來到每噸2,663馬幣。交易員說，棕櫚油需求堪慮，故漲幅受到限制。

(工商 )