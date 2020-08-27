棕櫚油需求堪慮 抑制期貨漲勢 21:342020/08/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 競爭對手黃豆油價格攀高，馬來西亞棕櫚油期貨27日連續第2個交易日走揚，但市場對需求的疑慮抑制漲勢。馬來西亞衍生品交易所11月交割的棕櫚油期貨合約，周四延續前一交易日上揚1.2％的漲勢，續漲0.7％，來到每噸2,663馬幣。交易員說，棕櫚油需求堪慮，故漲幅受到限制。 (工商 ) #上揚 #棕櫚油 #漲勢 #堪慮 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－避險需求 黃金漲相佳 04:102020/08/27 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－標普那指創高 隱憂中驚漲慎追 04:102020/08/27 證券．權證 資金匯回專法倒數 目標債需求旺 04:102020/08/27 投資理財 《商情》下游需求提振 支撐國內醋酸價穩 15:572020/08/27 財經 《國際產業》美庫存意外大減 需求疑慮仍令油價承壓 11:082020/08/26 財經 《產業》鎳價漲多 不鏽鋼9月盤價估連5漲、漲幅加大 12:502020/08/27 財經 《商情》豆油走強 馬來西亞棕櫚油跟漲 10:002020/08/27 財經 營運績效卓越 元大期站穩亞洲大型期貨商行列 17:372020/08/27 財經 中鴻9月盤價出爐 連三漲 04:102020/08/27 證券．權證 宅經濟拉抬面板需求 面板股價大漲慶祝 10:402020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 何大一新冠新藥 授權中裕 - 財經要聞 - 工商時報 澳洲惹毛大陸 阿根廷大麥取而代之 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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