中國需求強勁，加上美國中西部農業帶天氣乾熱恐影響收成，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格27日攀至7個月高點，連續第4個交易日上漲。CBOT交易最活躍黃豆期貨合約，周四一度觸及每英斗9.3美元，創1月21日來新高。美國農業部周三指出，在2020/21行銷年度，民間出口商銷售40萬噸黃豆到中國。

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