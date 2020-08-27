陸需求強勁 CBOT黃豆期貨攀至7個月高點 21:352020/08/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國需求強勁，加上美國中西部農業帶天氣乾熱恐影響收成，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格27日攀至7個月高點，連續第4個交易日上漲。CBOT交易最活躍黃豆期貨合約，周四一度觸及每英斗9.3美元，創1月21日來新高。美國農業部周三指出，在2020/21行銷年度，民間出口商銷售40萬噸黃豆到中國。 (工商 ) #CBOT #黃豆期貨 #中國 #攀至 #美國中西部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國今年採購美大豆估達4,000萬噸 創歷史新高 17:532020/08/27 財經 陸公募基金規模將回巔峰 權益基金成為最大推手 03:152020/08/27 兩岸 營運績效卓越 元大期站穩亞洲大型期貨商行列 17:372020/08/27 財經 商品期貨趨勢專欄－避險需求 黃金漲相佳 04:102020/08/27 證券．權證 台積周邊設備股 高唱凱歌 04:102020/08/27 財經要聞 中鴻9月盤價出爐 連三漲 04:102020/08/27 證券．權證 咬牙苦撐 美國航空將裁1.9萬人 04:102020/08/27 全球財經 《商情》反應國際行情 國內糖價隨之調降 16:312020/08/27 財經 陸專家提新招報復美斷晶片 川普前顧問：恐摧毀美國 09:582020/08/27 國際 沒武器抗陸 菲首度宣布：若北京開打 將求助美國 13:342020/08/27 國際 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 澳洲惹毛大陸 阿根廷大麥取而代之 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 散戶勇還是大戶進場？群創飆高 爆百萬張天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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