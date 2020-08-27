美國總統川普8月6 日簽署行政命令，宣布45天後禁止美企與抖音海外版TikTok母公司字節跳動進行交易，等同逼迫該公司出售TikTok在美業務，雖事後放寬90天內，仍是大陸科技公司在美一大挫敗，這也使得該公司首席執行長Kevin Mayer，等於是從迪士尼被挖角到TikTok後不到3個月就跳船。據陸媒爆料，Kevin Mayer選擇離開，主要是與字節跳動創辦人張一鳴引發路線之爭。

路透引述一份內部備忘錄顯示，Kevin Mayer已離開該公司，將由總經理Vanessa Pappas將暫時接替CEO職務。Kevin Mayer在這份信件提到，「最近幾周，隨著政治環境發生劇變，我對於公司需要採取什麼樣的結構調整，以及對我承擔的全球職責意味著什麼，都做出重大反思」，Kevin Mayer坦承，他將離開公司，並稱過去幾個月政治動盪大幅影響他的職權範圍。

泛大西洋投資集團和紅杉資本是TikTok在美推動業務的主要支持者，Kevin Mayer也是該公司在美國投資機構所引薦，由於Kevin Mayer身為曾經協助迪士尼收購皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、盧卡斯影業（Lucasfilm）以及21世紀福斯（Twenty-First Century Fox）的戰將，在該行業頗負盛名，並打造出如今的迪士尼影視帝國，同時也是Disney+(迪士尼的OTT事業)負責人，當時被是TikTok挖角，震撼整個美國影視產業。

據《新浪科技》報導，Kevin Mayer在面對美國的壓力之下，與張一鳴發生路線之爭。消息人士透露，原本張一鳴充分授權給Kevin Mayer與美國政府溝通，以免TikTok遭到美國政府壓力被迫出售業務，但Kevin Mayer與字節跳動的投資人都建議將TikTok的美國甚至是全球業務拆分出去，Kevin Mayer也不看好字節跳動與美國政府撕破臉，但張一鳴就與Kevin Mayer在解決路線上產生爭執，美國投資機構也對張一鳴的行動表示異議。

Kevin Mayer與美國投資機構開始背著張一鳴，討論如何拆分TikTok與字節跳動的關係，字節跳動的債權人擁有否決傷害公司利益的權利，若張一鳴遭到股東召集董事會罷免，可能引發訴訟。

目前消息傳出，軟銀願景基金（Vision Fund）有意參與討論收購TikTok美國業務，至於呼聲最大的微軟，傳出已經與TikTok簽署「無拘束力意向書」（nonbinding letter of intent），代表雙方的確有在美國業務處理上有所進展。

(中時新聞網)