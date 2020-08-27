圖／亞東醫院提供

生產後大量出血是每個產婦最大的惡夢，如果沒有及時急診搶救，死亡率相當高。近幾年來，國內各大醫院引進「子宮動脈栓塞止血手術」，透過數位減像血管攝影（Digital subtraction angiography），清楚顯現錯綜複雜的血管構造，提高栓塞成功率，立即止血，可讓患者在短時間內大幅減少出血量。

36歲A小姐頭胎生產正常，第2胎產前檢查結果沒有明顯異常，但在診所生產後，突然大量急性陰道出血，出血量超過1,000毫升，且合併休克情形，緊急轉送亞東醫院。

產科值班醫師立即給予子宮收縮藥物止血，但她持續出血、血壓不穩，必須立刻止血，否則有生命危險。所幸影像醫學科緊急血管攝影團隊即時介入，順利執行「子宮動脈栓塞止血手術」，控制出血量。手術完成後3天，A小姐病情穩定，順利出院，返家休養。

產後大出血是分娩後的突發性嚴重併發症，致死率相當高，產前檢查難以預測。傳統治療會先給予子宮收縮藥物，及大量輸液、輸血等，若效果不佳，產婦必須接受子宮動脈栓塞手術。

亞東醫院影像醫學科主治醫師周延表示，子宮組織血管眾多，增加手術難度，血管攝影醫療團隊提供螢光透視放射線儀器，在數位減像血管攝影下，外科醫師得以精確選擇性治療，栓塞的成功率可達到9成以上。

周延指出，經導管進行子宮動脈栓塞手術，通常不需要額外皮膚切口或全身性麻醉，栓塞手術後，利用透視攝影觀察子宮動脈血液流速是否減緩，或是否有血流停滯，就能確認栓塞藥物的止血效果。根據文獻統計，栓塞手術不會影響病患再次懷孕及生產的預後，而手術重大副作用的機率低於5%。

(中時新聞網)