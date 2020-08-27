前總統馬英九指出，中國大陸的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一番話引發熱議。一名年輕人楊植斗坦言：那麼多人出來罵馬英九，馬肯定是說對了什麼事；他甚至坦言，最討厭莫名其妙被推出去打仗。他的真實心聲引來不少網友按讚。

YouTuber「比特王出任務」分享《野台》節目，年輕人楊植斗直言，這一次那麼多網軍或是突然有那麼多國防大師，或是研究的學者出來罵馬英九，那麼馬肯定是說對了什麼事，他一定是講對了，民進黨的1450才那麼緊張。

楊植斗指出，其實現在就有很多言論出來，指馬英九這番言論就是長他人志氣、滅自己威風，或者是造謠傷害台美之間的互信。這事件跟前幾個禮拜發生的一件事情，都很有即視感，也就是美國衛生部長來台灣訪問，他喊總統蔡英文Presidenet Xi，這是講錯，但那時一大堆專家學者紛紛跑出來護航，說不是講錯，是聽錯。但美衛生部長明明就講了另外一個詞，卻這樣去護航，結果對方也出來說，就是口誤啊。

楊植斗坦言，如果對岸飛彈一打過來，「我是年輕人，我可能要上戰場。我最討厭的就是，我莫名其妙然後被推出去，搞不清楚為什麼要打仗。」他甚至覺得現在國民黨很可憐，每次大家在那邊挑釁，喊得很爽的時候，國民黨都一直在當煞車皮，喊「我們要和平」，然後大家都說「你是龜孫子」，很可憐。

(中時新聞網)