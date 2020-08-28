據大陸生態環境部消息，經黨中央、國務院批准，第二輪第二批中央生態環境保護督察近日將全面啟動，7組人員進駐北京、天津等地區和部門。這是首次有國務院部門被納入督察試點。且與去年相比，國家安全部前部長耿惠昌、海關總署原署長于廣洲首次出任組長。

去年7月至8月，第二輪首批環保督察進行，8個對象分別為上海、重慶等6省份和中國五礦集團、中國化工集團。如今即將啟動的第二批生態環保督察，7個對象分別為3個省份（北京、天津、浙江），2家央企（中國鋁業集團、中國建材集團），並對國家能源局、國家林業和草原局開展督察試點，均為期一個月。

與去年的首批督察組相比，進駐浙江的耿惠昌組長、進駐國家林草局的于廣洲組長是兩位新面孔。

耿惠昌出生於1951年11月，籍貫河北，2007年8月任國家安全部部長，2016年11月卸任，如今為全國政協常委、港澳台僑委員會副主任。去年「不忘初心、牢記使命」主題教育期間，他還出任中央第十六指導組組長，進駐中紀委國家監委、全國總工會等。

于廣洲1953年1月生，江蘇阜寧人，曾任福建省委副書記，2011年任海關總署署長（正部長級），2018年3月卸任，如今為全國政協常委、經濟委員會副主任。

生態環境部表示，督察組將嚴肅紀律規矩，力戒形式主義，減輕基層負擔，還將分別設立聯繫電話和郵政信箱，受理來信來電舉報或情況反映。

(中時 )