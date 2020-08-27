「桃園區2020慶讚中元」將於9月1日正式登場，邀請桃園十五街庄、七大姓氏宗親以及各社區、社團陣頭隊伍參加。(蔡依珍攝)

「桃園區2020慶讚中元」將於9月1日正式登場，邀請桃園十五街庄、七大姓氏宗親以及各社區、社團陣頭隊伍參加，市府也特別裝置26公尺高，360盞燈組成的水燈排參與遶境，將展現桃園大廟商圈的熱鬧氣氛，歡迎市民朋友共襄盛舉，也希望文化傳統能結合市民生活成為桃園的特色文化慶典，讓文化活動能不斷扎根。

桃園市長鄭文燦說，桃園大廟景福宮開基迄今已有275年，每年有兩大傳統活動，包括正月「開漳聖王遶境祈福踩街」以及農曆七月「慶讚中元水燈排遶境」活動，中元祭典水燈排遶境至今也有百年歷史。

今年慶讚中元活動集結十五街庄及七大姓氏宗親等9輛水燈排車參與繞境，由小檜溪重劃區出發，沿市區步行至景福宮，再繞至成功橋南崁溪畔放水燈祈福，希望庇佑疫情早日退散，台灣及所有民眾都能平安健康。此外，桃園捷運綠線及鐵路地下化等重大建設正在進行中，也期盼透過祈福活動，庇佑桃園重大建設都能順利推展。

景福宮主委簡征潭表示，今年慶讚中元活動將於9月1日晚間18時在小檜溪重劃區舉辦，活動邀請「電音三太子」、「舞獅陣」、「競技啦啦隊」、「雙龍陣」、「南豐表演藝術團」等5大陣頭，以及6組在地社區發展協會參與演出；水燈排繞境隊伍將由小檜溪重劃區日光路步行至景福宮，隨後繞至成功橋南崁溪畔，由市長主持祭典儀式，預計於21時30分將水燈放入水中點燃，完成放水燈儀式，歡迎民眾踴躍參與祈福活動。

(中時 )