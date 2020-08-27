台灣金融研訓院長期培育金融人才，也特別規劃高階管理儲訓班，隨著全球資訊安全威脅大幅提升，企業資安高階主管人才需求恐急，台灣金融研訓院與財金資訊公司共同推動「金融資安高階主管儲訓計畫」，以3個月的授課時間，提供全面性、系統性的金融資安高階主管核心職能學程，要為金融業培訓出能作到國安等級的優秀資安長群！

台灣金融研訓院長黃崇哲指出，資安挑戰日愈增加，包括網路攻擊、身分被冒用與資料被竊取等風險，連蔡英文總統都喊出「資安問題，就是國安議題」，研訓院特別關注金融業的資安發展，去年起積極投入資安人才培訓工作，有鑑於近期國內外資安攻擊事件頻傳，因此借鏡已辦理過10屆的「金融高階主管儲訓計畫」LEAP班的成功經驗，首度試行資安LEAP班。

「金融資安高階主管儲訓計畫」參與單位包括台灣金融研訓院芬恩特創新聚落、財金資訊公司，以及金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），今（27）日共同為首屆「資安LEAP班」舉行開學典禮，金管會處長蔡福隆、財金公司董事長林國良都親自到場為學員打氣。

黃崇哲表示，資安LEAP班設計全面性、系統性的金融資安高階主管核心職能學程，為期3個月的研習受訓期間，部分課程需要犧牲假期，或適逢業務繁忙之際，過程必然辛苦，但相信收穫也會是相當豐碩。他以LEAP班為例，經過3個月的密集嚴訓的許多學員，結業後陸續受到提拔重用，升任至總經理、副總經理、總稽核及海外分行經理等更具挑戰的職務，為台灣金融作出積極貢獻，相信資安LEAP班也將成為金融業資安長的培育搖籃。

扮演課程規劃與執行的芬恩特創新聚落團隊表示，課程以NIST與F-ISAC資安培育藍圖框架為根基，規劃金融產業營運所需網路禦敵與資安預防管理、治理規劃應備知能為培訓主軸，架構五大模組課程，透過專業課程研修、個案研討、國際交流與外部研習等多元活動，培育資安管理關鍵思維與能力。

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