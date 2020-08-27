國民黨將下周三中常會將聽取改委會報告，再送交9月6日全代會，兩岸論述深受矚目。目前已有黨代表冉齡軒、蔣權瀚等135位黨代表連署提案，建議以「ECFA共識」代替「九二共識」作為海峽兩岸當前實質、對等、官方、和平的兩岸關係新解；但另有朱先儒、王少嫺、陳之望、張文龍、梁營昌等66人提案，建議國民黨必須堅守「九二共識，一中各表」，維繫兩岸關係穩定發展。

據悉，這次全代會有12件黨代表提案，其中這2件提案建議兩岸路線，對「九二共識」持不同見解，恰呈現目前黨內氛圍。

冉齡軒等人提案辦法指出，「ECFA（兩岸經濟合作架構協議共識）」是國民黨爭取繼續完成有利全體國民的ECFA協議服務貿易與貨物貿易最佳政策，特別是今年新冠病毒疫情過後，經濟慘重不堪下，更是需要「ECFA共識」的協議完成。此外，「ECFA共識」是國民黨爭取繼續 2022、2024年最佳的選戰策略，將模糊的兩岸關係，定位在實質的互利經濟關係，對台灣目前愈加邊緣化的國際經貿關係，將有助於國民黨繼續保持地方縣市執政基礎，進一步取得2024年的中央執政。

該提案說明指出，「ECFA共識」是實質的兩岸共識，2010年6月兩岸經貿代表、海基會與海協會在WTO規範下簽訂 ECFA，就是在「九二共識」默契下創造的和平發展成果，而且「 ECFA共識」是延續1992年「香港會談」、1993年「新加坡辜汪會談」以及1998年「上海辜汪會談」，兩岸簽訂4項事務性協議後更升級的國際組織協議版，且是延續2005年「連胡會」時，國共「連胡五原則」的兩岸共識下更具體的政治協議文本。

該提案也指稱，「ECFA共識」是延續「一中各表、九二共識」的模糊表達默契下，形成的正式官方書面協議，主張「一中各表、九二共識」的黨內團隊，包括前總統馬英九等黨政要角們將模糊的「九二共識」帶入實質的兩岸關係，並為WTO等國際組織會員認同的對等協議，也是經過台灣立法院通過民主程序完成的兩岸正式文件，符合和平、對等、民主、對話的兩岸關係精神與原則，這是民進黨政府無法達成的事實。

朱先儒等人的提案則指「九二共識，一中各表」是維繫兩岸關係和平發展、相互交流的重要基石，因執政的民進黨不承認「九二共識」，雙方在缺乏互信基礎下，兩岸關係已趨緊張。

提案說明指「九二共識，一中各表」一直被汙名化，甚至被誣指等同「一國兩制」，而國民黨對「九二共識」的辯護不足，使得其內涵被惡意扭曲，未能獲得多數國人認同接受。國民黨黨若放棄「九二共識」，一個「中國」 (中華民國)各自表述的空間，則與民進黨無異，也違背中華民國憲法的精神。

提案辦法建議堅守中華民國憲法，繼續推動兩岸關係發展。各縣市黨部及海外黨部應努力加強國人同胞對「九二共識」的瞭解。「九二共識，一中各表」是目前兩岸分治下對等互動、和平交流的政治基礎，絕對不能視為「歷史過去式」。在推動兩岸交流時，黨公職同志應秉持公理正義的原則，不得做出有損黨譽的行為；並主動接受監督，以消除國人疑慮。

(中時 )