台中一位江姓男子在臉書上發現一位人妻小靜（化名）從事直銷工作，江男貪圖美色便一人分飾多角在通訊軟體上把人妻騙出來，還聲稱自己手上有她的性愛片。小靜信以為真傳了36張裸照之外，更多次LIVE轉播與老公的愛愛過程給江男聽，小靜不堪其擾，便報警提告。

據判決書指出，台中江姓男子在臉書上得知這位貌美的人妻小靜，因而起色心想圖謀不軌。江男還荒謬的玩起角色扮演，在通訊軟體上分飾三人連絡小靜，他先是以「順順」為假名，聽到小靜分享曾遭到偷拍的往事，他竟佯裝自己就是過往曾偷拍小靜的友人，假裝自己手上有她的鹹濕照。

事後便數度以此威脅她，小靜害怕不照做照片就會流出，便多次依「順順」的要求，前後傳送了36張裸露胸部、乳頭的煽情照給江男；還傻傻的依江男的指示，電話轉播她和老公激戰的實況，好讓他可以聽見兩人呻吟聲。

變態行徑還不只如此，江男還用「順順」的名義要求小靜和他發生性行為一次，並承諾完事會返還放有被偷拍畫面的隨身碟，還威脅若不照做將散播。怎知，她天真赴約並發生性關係後，得到一只空空的隨身碟。「順順」對此只回應，是她第一次表現的不夠好，意圖再次騙砲。

小靜發現要回照片的過程過於曲折離奇，且不堪起擾，她決心報警並提告，江男的種種獸性才因此被曝光。台中地院勘驗各項證物後，依強制性交、加重誹謗、恐嚇取財等罪，對江男判處5年有期徒刑。江男不服一審判決便上訴，20日高院認為罪證確鑿，駁回上訴，全案僅強制性交罪可再上訴，其餘定讞。

(中時新聞網)