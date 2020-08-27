王子麵不但是很多人兒時的零嘴，甚至很多人長大成人之後也愛不釋手，悠遊卡公司繼年初推出「味王味精造型悠遊卡」後，再度將味王公司另一明星商品「王子麵」也變成悠遊卡，讓今年滿50週年的王子麵，也能納入懷舊迷的收藏名單。

王子麵之所以取名王子麵，來自於味王公司對此產品的重視，將其視為「味王的孩子」；或許很多人都不知道，王子麵一開始的產品設定是泡麵，在消費者的創意下，才成為直接壓碎麵體、混和調味粉的零食吃法，也成功在零食市場成為主流。

1970年問世的王子麵今年上市50週年，悠遊卡公司特地等比例將王子麵縮小，發行「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」，不但仿真，外袋與市面販售的商品材質完全相同，搖晃時還會有脆麵的沙沙聲，搭配鑰匙圈吊飾，不但可愛吸睛，還相當實用。

「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」每個售價新台幣190元，常吃王子麵的你，也別忘了將從小到大的記憶收藏起來。

(工商 )