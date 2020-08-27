海外網購爆炸性成長，海關推動進口包裹收貨人實名認證機制，落實收件人委任才通關。據統計，進口快遞包裹收貨人實名認證APP「EZ WAY易利委」註冊人數已逾153萬人，其中，使用由臺網所推出的「Mobile ID行動實名認證（電信門號認證）」註冊者已高達5成以上，為Mobile ID推行近2年來樹立一里程碑。

臺灣網路認證公司（簡稱臺網）攜手國內五大電信公司，於2018年底推出Mobile ID行動身分識別服務，藉已綁訂身分資訊的手機門號，進行電子化政府的業務。而海關推動「EZ WAY 易利委」APP，為提升民眾完成實名認證的效率，提供更便捷、安全、方便的通關服務，率先決定導入Mobile ID行動身分識別服務（電信門號認證）與簡訊認證並行。

臺網副總周法烈指出，Mobile ID行動實名認證（電信門號）具備三大特性：「安全」，因須透過電信業本身4G網路；「便捷」，毋須拍照上傳國民身分證等候簡訊驗證碼；「快速」，操作簡易且審核時間最短，綜上優點真正做到無痛升級。

Mobile ID行動身分識別服務，是臺灣行動實名認證全面啟動的服務。今年疫情爆發、掀口罩之亂，Mobile ID行動身分識別服務在政府實施口罩2.0中適時發揮極大效用，讓民眾得以多元管道實名制購買口罩。

後疫情時代，民眾海外購物需求有增無減，自實施全面查核開始，民眾利用Mobile ID行動身分識別服務（電信門號認證）註冊「EZ WAY易利委」APP的人數佔比亦高達5成，可望助攻APP註冊人數在年底突破200萬人大關，是海關推行實名認證導入行動數位身分識別的一大利器。

Mobile ID行動身分識別服務（電信門號認證）操作簡單，使用者只要是本人申辦的手機門號，下載「EZ WAY 易利委」APP後輸入身分證號、手機門號等資料，資料透過電信業本身的4G網路送至電信公司，1秒完成查核，審核完成即完成註冊。

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