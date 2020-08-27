野村投信連續第三年與KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台北101與臺灣證券交易所合作，於8月21日共同舉辦第八屆「愛市集-夏日樂購物 熱血挺公益」活動，此次共邀請16家庇護工場、社福團體及社會企業前來設攤販賣公益商品，當天也與台北捐血中心合作安排捐血活動，鼓勵101大樓租戶購物支持公益外也能挽袖捐熱血。野村投信除了由員工擔任志工以及提供豐富獎品以增加買氣外，更以認購園遊券方式鼓勵員工參與，進一步擴大愛心與影響力。

野村投信總經理王伯莉表示，今年是野村投信連續第三年參與「愛市集」公益活動，由於新冠疫情造成社福及社企單位資源嚴重短缺，更需要像愛市集這樣的活動，集結大家的力量給予這些團體支持，不過也因為疫情，原本以為今年恐怕無法舉辦，所幸台灣疫情防治得宜，活動只延期2個月，讓社福團體與社企組織能藉由銷售商品來增加收入，而101大樓租戶不僅能買到高CP值的優良產品，還能以實際行動幫助社福團體。

與往年相同的是，野村投信有30位員工自願擔任攤位志工，協助社福團體介紹產品；此外，公司以及9位高層主管也認購園遊券，並透過舉辦健走活動的方式提供給員工，希望藉此鼓勵員工重視身體健康，並支持社福團體與社會企業。野村投信也提供如AirPods等多項高價物品，做為滿額獎的抽獎獎品，希望衝高銷售成績。

(工商 )