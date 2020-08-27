搶在台北國際觀光博覽會登場之前，易遊網先開跑線上旅展吸客，即日起至9月4日的旅展期間，全台訂房下殺3折起，而國旅商品也推出5折起的優惠，多款商品限時限量買1送1，想在雙十、中秋連假或下半年划算出遊的民眾也趁這波強檔活動大搶便宜，光是台灣訂房的銷售，在線上旅展首日就創下破千萬元的好成績。

這次易遊網線上旅展合作全台超過百間飯店，推出「低價來襲」獨家激省訂房專案，許多人氣飯店只要1字頭就能入住，包含「臺中公園智選假日飯店」打出市場最低價，每晚含稅1590元起，再送2位小孩免費住；去年新開幕的台北「內湖凱旋酒店」，每晚含稅最低2000元有找，假日再享不加價優惠；「卡爾登飯店台中館」則可享免費升等豪華客房，每晚含稅1999元起。此外，即日起至9月21日限時發送200元折扣碼，在易遊網APP下單再輸入「ezsuper200」，訂房滿2000元就能再現折200元，發送期間可無限領用。

「內湖凱旋酒店」每晚含稅最低2000元有找。（易遊網提供）

最熱銷的訂房前3名飯店包含台北晶華酒店的17坪寰宇客房下殺63折起，每房每晚含稅最低4099元，可搭配使用200元的折扣碼，等於4000元有找，還送房客小點心；高雄福華大飯店的豪華雙人房還能免費升等成豪華家庭房，而且2至4人同價，每房每晚含稅2288元起，再搭配200元的折扣碼，只要2000元出頭，相當划算；而臺中公園智選假日飯店則是每房可享2位12歲以下小孩免費，每房每晚含稅1590元起。

「兆品酒店礁溪」有雅緻雙人房可免費升等至雅緻家庭房的好康。（易遊網提供）

其他划算的訂房專案還有像是「新竹老爺酒店」平假日含早一口價2999元，平日入住再加碼升等豪華房，用超值價格爽住5星級飯店；想安排家庭或是親子出遊，許多家庭房也有超殺優惠，像是「兆品酒店礁溪」可享雅緻雙人房免費升等為雅緻家庭房的好康，再送1位小孩免費住，每晚含稅3449元起；今年開幕的新飯店「長榮文苑酒店(嘉義)」，高級家庭房每晚下殺到含稅4000元，再享2至4人入住的同價優惠，越多人同遊省越多；「劍湖山渡假大飯店」2大2小入住，每晚含稅4588元起，再送劍湖山遊樂園門票全票2張，光門票價值就等同現賺1790元。

國內旅遊也有許多優惠，包含指定商品限量第2人半價優惠，像是「環島之星．花蓮．海洋公園+太魯閣 豐富2天」，可搭乘「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，入住5星級的「花蓮美侖大飯店」，折扣後每人4950元起；高鐵商品則有「新竹鎮西堡．新光部落2天」，含高鐵來回車票、飯店住宿和遊程餐食，第2人半價折算下來，每人4500元就能輕鬆出遊。

「長榮文苑酒店（嘉義）」高級家庭房每晚下殺至含稅4000元。（易遊網提供）

自由行推薦商品包含「環島之星˙台中自由行2天」，入住「承億文旅 台中鳥日子」，每人2999元起，再送高美濕地半日遊；「環島之星˙花蓮自由行2天」可以入住「花蓮美侖大飯店」，激省價3250元起，還加碼送太魯閣經典遊程、含午餐；離島的部分，迎接9月12日即將登場的「2020澎湖國際海灣燈光節」，「澎湖機酒自由行2天」能入住5星級「澎湖福朋喜來登酒店」或「澎澄飯店」，下殺最低3999元起，堪稱挑戰市場最低價。

國內票券、遊程也都有超狂下殺價，還有許多商品買1送1，包含「太平山、翠峰湖一日遊」、「雪霸國家公園一日遊」等行程買1送1，換算下來每人500出頭就可輕鬆成行。「日月潭遊湖雙人船票」市價600元，下殺25折、僅要150元，等於每人只要用75元的銅板價，就能乘船飽覽絕美湖色風光；人氣網美打卡營地苗栗「藍鵲渡假莊園」也有7折起優惠；包車遊賞金針花，宜蘭、台東包車也提供升等方案，5人座升等7人座、7人座升等9人座，相當划算。

除了超殺優惠，無論是訂房或國旅，在線上旅展消費滿額還可參加抽獎，有機會獲得「國旅萬元旅遊金」、「台南老爺行旅」雙人住宿等好禮。此外，這次易遊網更特別與人氣插畫家「掰掰啾啾」合作，即日起至8月31日，只要開啟易遊網APP不僅可抽插畫角色「奧樂雞」聯名周邊商品，還有機會用100元的超低價格購買「台北晶華酒店」下午茶。

(中時 )