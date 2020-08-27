華夏科技大學日前與源星生醫科技股份有限公司舉行「產學合作意向書」簽約儀式。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學日前與源星生醫科技股份有限公司舉行「產學合作意向書」簽約儀式。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學孟繼洛董事長指出，該校除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，近幾年AI智慧及物聯網的跳躍式發展。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學以智慧生活應用為校務發展特色，為提升強化學校競爭力，日前與源星生醫科技股份有限公司舉行「產學合作意向書」簽約儀式，由華夏科技大學校長陳錫圭與源星生醫科技股份有限公司董事長張國源代表簽約，持續朝人才培育學用合一的目標邁進。

簽約儀式中華夏科技大學商管學院院長高哲翰、源星生醫科技股份有限公司副總經理洪建銘也出席共同見證。華夏科技大學孟繼洛董事長指出，該校除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，近幾年AI智慧及物聯網的跳躍式發展，運用AI、雲端等數位科技輔助教學創新，致力打造智慧校園、無邊界智慧生活教室，以「智慧生活」的學習樣態–處處皆教室。

孟繼洛期許，以在業界的經驗與產品發展實力，讓學生有機會將課堂上所學的理論應用於實際生活，藉此了解智慧醫療未來的發展方向。

陳錫圭表示，藉由產學合作連結研發，導入設備技術，開發實作課程，讓在校大學生掌握最新市場技術脈動，教師研究得以與產業結合創新科技研發。學生能在校即能操作業界實作場域，讓業師、教師與學生在實作場域激盪出創新能量，更方便未來就業。

張國源則表示，該公司為國內生技醫療公司，主要產品為血壓計、健康照護系統、心臟頻譜分析儀，亦研發出全球第一步整合資院資料庫的A3雲端多功能並人監視系統，除偵測生理值外，還可以手動輸入一種以上的生理值資訊。

(中時 )