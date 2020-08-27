白羅斯成千上萬群眾，上街頭抗爭總統大選作弊，要求盧卡申科總統（Alexander Lukashenko）下台，已演變成國際事件，俄羅斯選擇支持現任政府，；歐盟則聲討與指責盧卡申科，然而出人意料的是，同為斯拉夫民族的塞爾維亞選擇加入歐盟的聲討行列，拒絕白羅斯的選舉結果，批評盧卡申科。

美聯社報導，塞爾維亞總理安娜‧布納比奇(Ana Brnabic)週四表示，貝爾格萊德簽署了歐盟關於白羅斯的決議，使巴爾幹半島國家的政策，與歐盟的政策保持一致。

這是頗不尋常的選擇，因為塞爾維亞在歷史上、以及現實政治上，多半與白羅斯保持密切關係，盧卡申科於去年12月訪問了巴爾幹國家，其中也包括塞爾維亞。而且在1999年科索沃戰爭期間，北約不斷轟炸塞爾維亞，但是盧卡申科選擇訪問塞爾維亞，以表示對當時的塞爾維亞強人米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）的支持。

白羅斯總統盧卡申科與塞爾維亞總統武齊奇會面，兩國關係其實一直不錯，但塞爾維亞想加入歐盟，就只好聲討白羅斯了。(圖/美聯社)

布納比奇表示：「我們是接受歐盟對白羅斯大選的立場，但是我們沒有忘記盧卡申科在塞爾維亞困難時，對我們展示的友誼，希望他不會因此事而對我們感到反感。」

塞爾維亞總理的意思似乎是，他們選擇歐盟的決定，這是國家利益問題，但心裡仍會感謝盧卡申科過去的情誼，利益與情誼是兩回事。

上個月，歐盟領導人表示，他們將站在爭取白羅斯民主權利的人民身邊，26個歐盟國家拒絕承認白羅斯選舉結果，同時也聲討對示威者的殘酷鎮壓的盧卡申科。

歐盟對塞爾維亞的表態感到高興，歐盟大使山姆‧法布里齊（Sam Fabrizi）說道：「我相當歡迎塞爾維亞加入《歐盟關於白羅斯總統選舉宣言》。」

同樣的，美國駐塞爾維亞大使安東尼·高佛雷（Anthony Godfrey）也讚揚貝爾格萊德的決定。他說：「很高興看到塞爾維亞支持歐盟。」

其實，塞爾維亞的人權問題也時常被批評，他們的民粹主義總統亞歷山大·武齊奇（Aleksandar Vucic）常常抋壓媒體自由，而受到國內外的批評，塞爾絟亞的選舉也不公平，反對派常說自己的政治權利被壓迫，不自由、不公平，並常常被鎮壓。

儘管塞爾維亞一直尋求加入歐盟，但他們同時也一直在加強與俄羅斯和中國大陸的連繫，包括政治、經濟和軍事的交流。

(中時新聞網)