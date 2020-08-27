美國近日派出1架U-2偵察機飛掠共軍演習區域，不禁讓人回想起中華民國空軍黑貓中隊U2偵察機的輝煌戰績，但也不幸曾經折損5架，大陸一篇文章揭露共軍當時怎發現U2偵察機。而美軍這次任務，也被質疑怎不派無人偵察機出巡？

中國大陸在22日至26日，在黃海進行實彈射擊演習，然而美國派出1架U-2偵察機飛掠演習區域，對此大陸方面表示嚴重抗議。

大陸國防部的微博表示，美國U-2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區域活動，已嚴重干擾正常演訓，這是嚴重違反雙方的海空安全行為準則，及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，已向美方提出嚴正交涉。

而香港媒體《鳳凰網》近日也轉載一篇大陸的文章，作者指出，蘇聯時代領導人原本不相信有U2偵察機，因為當時沒有飛機可以在2萬公尺以上飛航，直到在1960年，蘇聯用導彈打下一架U2偵察機，這也是U2偵察機第一次栽在導彈手裡。

之後，中華民國空軍黑貓中隊的U2偵察機分別在1962、1963、1964、1965、1967年在中國大陸的偵察任務中折損。

文章也披露，共軍當時怎發現U2偵察機的。「當時一些導彈專家，精確計算出U-2從探測地面雷達信號到做出規避動作，中間大概有20秒反應時間。共軍地空導彈部隊，就是利用這轉瞬即逝的20秒鐘，完成從打開雷達到發射導彈的10多步動作，在U-2躲避之前將它擊落。」

而此次美軍又派出U2偵察機，被軍事專家質疑，美軍為何不派出MQ-9B海上衛士無人偵察機進行情蒐？反而使用載人偵察機前去？

(中時新聞網)