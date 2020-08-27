美國運通「台灣在地好店」活動邁入第四年，全台超過3,000家好店參與活動，邀請卡會員體驗精彩的購物禮遇、在地美食與折扣優惠，一同以消費支持在地好店。美國運通致力成為商家的業務後盾，與在地好店、卡會員站在同一陣線，共同打造在地商圈、拚經濟，迎接新生活。

台灣美國運通國際公司董事長暨總經理郭豐賓說，美國運通一直以來致力成為在地好店營運上的強力後盾與卡會員生活中的好夥伴。面對著2020年上半年前所未有的挑戰，「台灣在地好店」正能提供各界所需的支援，與在地好店共同守護苦心創業的根基。同時，我們提供卡會員更貼近生活的在地禮遇，並透過現折優惠及社群行銷活動，為店家創造與消費者直接互動的良機，活絡在地經濟。

即日起至2021年7月15日，美國運通卡會員於「台灣在地好店」指定零售購物類別店家單筆消費滿888元（含）或以上，立即享100元折扣優惠；此外，今年更新推出高回饋的餐飲優惠制度，卡會員於指定餐飲類別店家單筆消費滿488元（含）或以上，立即享50元折扣優惠，回饋比例最高達11％，除了提供卡會員現買現折的消費優惠，也為商家帶來商機。

今年的「台灣在地好店」活動累計超過3,000家好店加入，涵蓋全台灣地區且種類多元，從餐廳、美妝店、生活百貨、車行到通訊行，一應俱全，其中包含2019米其林必比登推薦小吃「阿城鵝肉」、結合機能與美感的「伊夢內衣」、嬰童精品「奇哥」、經營在地三十多年連鎖通信門市「傑昇通信」等。

此外，因應健康新生活趨勢，許多主打天然健康的店家也紛紛加入，例如標榜新鮮食材的餐廳「星高湯廚房」、法國天然有機居家用品「概念樹」、運動族最愛的健身餐點「肌肉海灘」等，為卡會員打造有感新生活，同時為商家帶來優質客源，實質帶動業績成長。

美國運通提供豐富的行銷資源支持及媒體曝光，與合作商家一同打拚業績。美國運通更推出「我的愛店我支持！」社群行銷活動，邀請卡會員用消費支持在地好店，同時幫助商家增加社群平台上的曝光。於此活動脫穎而出的商家還可獲得時下人氣網紅的免費宣傳，幫商家擴大知名度、提升商機及帶動買氣，提供最強力的支援。

(工商 )