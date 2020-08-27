歐洲央行龐大買債計劃讓歐洲公債供應明顯減少，使追求較高殖利率的投資人在債市尋找其他替代品，從而對高風險的高收益債（俗稱垃圾債）需求愈來愈高。

iTraxx Crossover指數顯示目前為歐洲垃圾債違約風險做避險的成本，已下跌至3月5日來最低水準。

像為5年期1,000萬歐元垃圾債做避險的CDS一年價格，較3月中債市最動盪時水準腰斬至約32.6萬歐元。期間需求增加帶動垃圾債價格走高，讓其殖利率持續下跌而降低企業舉債成本。

ICE美國銀行歐元高收益債指數顯示，最近垃圾債殖利率較同年期美國公債高出約4.56個百分點，跟3月中時息差相較已腰斬逾半。

瑞銀全球信用策略師卡佩歐（Stephen Caprio）認為歐洲央行政策讓垃圾債與美債息差不斷縮小。

歐洲央行擴大買債規模而推升債市買氣，歐洲各國不斷推出財政措施救經濟，讓人看好那些受疫情衝擊而淪為垃圾級信評的公司，在政策利多下能拿回投資級信評並維持舉債能力，足以阻止垃圾債違約率飆升。

這些原先為投資級信評的公司發行的垃圾債，被投資人鎖定為最具獲利潛能的目標。

瑞銀指出歐洲央行3月推出7,500億歐元買債計劃，規模到6月時擴大至1.35兆歐元。在此計劃下，央行目前每月買進投資級公司債規模在90億歐元到100億歐元之間。

央行不斷買進優質公債與投資級公司債，令人退而求其次轉向垃圾債。Dealogic指出信評低的歐洲企業6月發行160億歐元垃圾債，7月達90億歐元，均遠超過3月時的5,600萬歐元。

專家認為許多歐洲國家公債殖利率不是極低就是負值，加上許多企業不斷減少股息配發，讓追求較高殖利率的投資人不斷買進垃圾債。

(工商 )