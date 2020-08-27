世界上有些國家，一夫多妻制是被允許的，也早就見怪不怪，但一個妻子擁有兩個丈夫，就比較罕見了，越南有兩名親兄弟，娶同一名女子為妻，也生了11個小孩，家庭幸福美滿，只是小孩們不知道「真正的親生父親」究竟是誰。

何凡託、何凡圖與孩子們(圖片取自/weixin)

這一家人來自越南的順化省，現年70歲的何凡託、與66歲的何凡圖，兩人是親兄弟，他們的妻子都叫做坎女士，也是同一個「坎女士」。一開始是哥哥何凡託先與坎女士相戀後兩人結婚，他們與弟弟何凡圖，三人同住在屋簷下，且弟弟何凡圖是一名老師，當年的環境下，可以飽讀詩書不容易，因此他的職業吸引許多女性青睞。

但何凡圖已經心有所屬，對象就是哥哥的妻子坎女士，3人同居大約3年後，哥哥何凡託得知弟弟的心意，當下並沒有生氣，反而日讓弟弟還有妻子，舉行一場婚禮，這個「驚世駭俗」的舉動，在當地引起軒然大波，居民都反對一女擁有兩夫，認為完全不符合禮數，但他們不甩別人閒言閒語，毅然決然組成3人家庭。

至今這3人生下11個小孩，全都不知道自己的親生父親到底是哥哥、還是弟弟，但這家人一點也不在意，坎女士表示，自從3人結婚以來，從沒見過兩兄弟起衝突，他們總是相處得非常融洽，「如果不是因為感情深厚，我們的家庭早就破裂」。

不過令人意外的是，兩兄弟受訪時卻說，「當初的決定其實是一個錯誤」，弟弟何凡圖認為娶哥哥的妻子「不可原諒」，但已經發生了也無法挽回，希望孩子長大後，不要犯與父母相同的錯誤。

(中時新聞網)