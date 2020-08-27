美國聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)在全球央行年會稍早演說提到，將長年維持的2%通膨率架構調整，將採取「平均通膨目標」 (average inflation targeting)政策支撐經濟復甦，加上早些公布的美國上周初領失業金人數為100萬人左右，符合市場預期，美股周四(27日)早盤上漲超過200點，標普500指數持續創新高。

截至台北時間晚間9點55分，道瓊指數上漲274.05點或0.97%、暫報28,605.97點；標普500指數上漲17.43點或0.50%、暫報3,496.16點，續創新高紀錄；那斯達克指數上漲8.37點或0.072%、暫報11,673.43點。

鮑爾表示，Fed多年來一直試圖將通膨率保持在2％目標，這是他們認為可控制的區間，代表經濟健康發展。但是自金融危機以來，美國的通膨率持續低迷，加上新冠肺炎疫情衝擊，Fed將利率調至0~0.25%區間，保持資金流動性。鮑爾指出，他們將通膨率目標調整為「平均」方式計算，容許通膨率暫時超過2%目標，以支撐就業市場與美國經濟復甦腳步。

早些時間美國公布Q2實際GDP成長率為萎縮31.7%，優於原先預估的萎縮32.5%，但仍創下美國經濟史上最慘單季紀錄。美國勞工部27日也公布上周初領失業金人數，為100.6萬人，與市場預期相符。

(中時新聞網)