墨西哥第二季GDP季減17.1％ 創史上最大跌幅 22:462020/08/27 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥統計局26日公布，第二季國內生產毛額（GDP）修正值較上季下滑17.1％，優於初值的萎縮17.3％，但仍創下史上最大季跌幅，原因在於新冠疫情導致汽車工廠關閉與觀光產業停擺。墨國央行將今年全年GDP預估下修至萎縮8.8％～12.8％區間。 (工商 ) #GDP #萎縮 #第二季 #墨西哥 #史上最大跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情阻斷海空運 全球Q2貿易量 跌幅史上最大 04:102020/08/27 全球財經 《國際金融》南韓央行維持利率不變 全年GDP預測降至-1.3％ 10:342020/08/27 財經 B站第二季營收大增7成 惟淨虧損亦增逾8成 12:472020/08/27 財經 《汽車股》合併旭申綜效現 智伸科股價一度攻新高 10:512020/08/27 財經 小米Q2財報超預期 股價先漲 04:102020/08/27 全球財經 永豐金證券：第3季到2021年投資環境偏向樂觀 17:552020/08/27 財經 材料德淵富林 各擁利多 04:102020/08/27 證券．權證 韓國央行不排除推更多振興措施救經濟 20:282020/08/27 財經 台翰填息 營運拚第二季觸底 15:102020/08/27 財經 《科技》小米Q2營運抗疫 印度連12季稱王 09:092020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 澳洲惹毛大陸 阿根廷大麥取而代之 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 散戶勇還是大戶進場？群創飆高 爆百萬張天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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