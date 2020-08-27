墨西哥統計局26日公布，第二季國內生產毛額（GDP）修正值較上季下滑17.1％，優於初值的萎縮17.3％，但仍創下史上最大季跌幅，原因在於新冠疫情導致汽車工廠關閉與觀光產業停擺。墨國央行將今年全年GDP預估下修至萎縮8.8％～12.8％區間。

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