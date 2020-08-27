歐盟貿易委員哈根（Phil Hogan）26日宣布請辭下台，原因在於他返回家鄉愛爾蘭時違反多項防疫規定、參加多達80人晚宴群聚因而引發政治風暴，而他的辭呈已獲得歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）批准。

(工商 )