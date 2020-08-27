違反防疫規定 歐盟貿易委員哈根辭職 22:462020/08/27 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟貿易委員哈根（Phil Hogan）26日宣布請辭下台，原因在於他返回家鄉愛爾蘭時違反多項防疫規定、參加多達80人晚宴群聚因而引發政治風暴，而他的辭呈已獲得歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）批准。 (工商 ) #防疫規定 #歐盟貿易 #委員 #哈根 #辭職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷克團訪立院 專屬廁所高標防疫 04:102020/08/27 政治要聞 《國際產業》上任不到百日 抖音執行長辭職 14:322020/08/27 財經 加速推動開闢「東豐快」 二階環評現勘及公聽會登場 18:072020/08/27 寶島 強信-KY違反資訊申報規定 處3萬元違約金 16:112020/08/27 財經 荷蘭首相會見陸外長 盼進一步拓展對陸合作 08:522020/08/27 兩岸 專家傳真－聲音平台的法律界限 04:102020/08/27 專題周報 全球疫情嚴峻 貿協發表中美洲邦交國防疫產品 15:432020/08/27 政治 不清楚捷克團行程？外交部打臉黃珊珊 12:442020/08/27 政治 《產業》旅行團出入境禁令 無期限持續 07:442020/08/27 財經 你禁我晶片 我斷你抗生素 大陸學者點出反擊美國之道 16:252020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 全球央行狂印鈔大撒幣 錢都去那兒了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 澳洲惹毛大陸 阿根廷大麥取而代之 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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