美國CNBC報導，據一名消息人士透露，TikTok執行長梅爾（Kevin Mayer）係因被排除在該公司與微軟和甲骨文的交易談判之外而辭職。此外，多個消息源還告訴CNBC，梅耶爾的辭職表明，TikTok很可能會在未來48小時內與微軟達成出售協議。

(中時 )