TikTok可能會在未來48小時內與微軟達成出售協議 22:152020/08/27 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美媒報導，TikTok很可能會在未來48小時內與微軟達成出售協議。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國CNBC報導，據一名消息人士透露，TikTok執行長梅爾（Kevin Mayer）係因被排除在該公司與微軟和甲骨文的交易談判之外而辭職。此外，多個消息源還告訴CNBC，梅耶爾的辭職表明，TikTok很可能會在未來48小時內與微軟達成出售協議。 (中時 ) #微軟 #梅耶 #TikTok #未來 #48小時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷運萬大線捨直取彎 說明會爆衝突 04:102020/08/27 地方新聞 北京首鋼開出超級頂薪加北京戶口 就想讓林書豪棄美國籍當內援 19:062020/08/27 體育 英傳限制TikTok擴張 不會阻止其遷總部至倫敦 12:012020/08/27 財經 何妤玟同住前夫還帶新歡回家過夜 親曝兩人關係 14:012020/08/27 娛樂 三星Note20優先到手 頂規4小時完銷 04:102020/08/27 時尚消費 吃完媽媽摘的葡萄…2男童24小時後「瞳孔擴散」昏迷亡 母哭：什麼都不知 14:222020/08/27 國際 你禁我晶片 我斷你抗生素 大陸學者點出反擊美國之道 16:252020/08/27 財經 獨／國民黨不再強調重返執政 江啟臣邀歷任主席縣市長拚未來 13:152020/08/27 政治 三強聯手 創變智造新未來 04:102020/08/27 產業特刊 石油巨頭也沒落 道瓊指數成分股大震 揭美經濟未來 14:552020/08/27 財經 國際熱門新聞 美警為何狂轟非裔男7槍？初步調查結果出爐 - 國際 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 子彈貫穿脊髓 遭警狂轟7槍非裔男病況曝光 3幼子一句話惹心酸 - 國際 身材火辣女車神轉戰AV 一週賺75萬 老爸挺她好好「幹」 - 國際 屍體多到冰不下 亞馬遜雨林城市疑似獲得新冠肺炎免疫力 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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