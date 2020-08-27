中央氣象局表示，明（28）日西南風逐漸減弱，中南部白天開始降雨空檔增加，但仍有豪雨發生機會。而針對菲律賓東方海面上的熱帶擾動，臉書專頁《天氣風險》指出，下周一、周二會是最接近台灣的時候。另外，稍早台南、高雄市府宣布，28日正常上班上課。

氣象局臉書上指出，28日清晨以前中南部的雨勢受西南風影響仍較為持續，容易出現短時強降雨，白天開始西南風逐漸減弱，中南部降雨空檔增多，轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，仍有局部大雨或豪雨發生機率；東南部也會有局部降雨，至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣，午後對流發展的仍較早且較為旺盛，容易出現局部短時大雨。

《天氣風險》提到，27日各地受西南風影響，全台灣各地都有降雨，預計28日天氣型態跟今日差不多，中南部迎風面還是有持續性、間歇性雨勢，但周末假期開始，西南風明顯減弱，降雨可望趨緩。

另外，針對菲律賓東方海面上的熱帶擾動，《天氣風險》表示，熱帶擾動有機會持續增強成為熱帶性低氣壓以及颱風，接下來的路徑都是預報它會朝著琉球海域掠過，但是距離台灣的遠近還有很大的變數，預計下周一到周二會是最接近台灣時間點。

中央氣象局發布之雨量預測，台南、高雄明日雨量未達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日（28）正常上班、上課。

(中時新聞網)