號稱今年襲美的最強颶風蘿拉，在登陸路易斯安那州後，強度迅速減弱。氣象預報指出，今天稍後它將再變弱為普通的熱帶風暴，而在28日（周五）之前，它可能成為熱帶低壓。不過27日上午傳出憾事，路易斯安那州弗農堂區一名少女，在家中遭倒下的路樹壓死。

Crazy winds here in Lake Charles. We are in the putter eye wall moving to the inner eye wall of devastating hurricane #laura pic.twitter.com/OFfKPzkF0U — Levi Newell 🌹 (@levi_newell22) August 27, 2020

儘管蘿拉短時間內，從大魔王等級的4級颶風快速弱化，但它一路北上，帶來的風雨仍不可小覷，尤其田納西州和俄亥俄河谷等區域，都將遭遇強風豪雨。濱大西洋各州以及東北部，周六也將降下大雨。

路易斯安那州的拉福什郡，部分公路因淹水而封閉。(拉福什郡警方提供)

蘿拉在路易斯安那州和德州交界登陸，首當其衝的2州也傳出災情。據追蹤美國各地停電狀況的網站PowerOutage.US，截至當地時間27日上午為止，在首當其衝的路、德2州，已有60萬3千多戶斷電。其中路州48萬，德州超過12萬。

在路州，拉福什郡部分公路因淹水而封閉，而蘿拉颶風眼牆通過的文頓附近，加油站的屋頂被吹落，查爾斯湖的交通號誌被連根拔起。

(中時 )