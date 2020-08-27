音樂女力「SPARQ星火」26日發行首張國語EP《Wings of Melody》獲公益團體「紅心字會」邀請擔任向陽公益大使。成員頌安、羅琳及寶蓉籲民眾幫助弱勢家庭兒童，為他們「插上翅膀」。記者會前日正逢七夕情人節，而三人都為今天活動全力以赴。

「SPARQ星火」唱跳俱佳，為台灣女團闢出新路。成員左起：寶蓉、頌安、羅琳。（紅心字會提供）

「SPARQ星火」由可愛的頌安、冷艷的羅琳及健美的寶蓉所組成，三人平均170的身高，搭配超強默契的舞蹈，一登場氣勢十足，和時下日、韓團不同的性格展現的音樂女力，將為歌壇注入最強音。

三姝提及欣賞的男生類型，頌安喜歡像演員宋柏緯的才華帥哥，接受姐弟戀但差距上限5歲，羅琳喜歡陽光類型如演員王陽明；寶蓉喜歡長的像動物狗的男生、喜歡的類型是彭于晏。公司有禁愛令，希望目前能專心工作，頌安稱「SHE」是最成功的女團，希望向她們看齊。

眾藝人齊賀SPARK星火出道順利成功。左起：陳洛、麥卡貝主持人絮、卡尼特樂團-小松屋沙織、理班、頌安、卡尼特樂團-蕭晏儒、卡尼特樂團-方揚、羅琳、卡尼特樂團-祈拉斯、寶蓉、歌手-Amy、麥卡貝主持人雙雙。（紅心字會提供）

記者會上SPARQ星火的演藝圈眾多好友們，包含歌手Amy、陳洛、「MeetU」鐘雅、「卡尼特樂團」方揚、小松屋沙織、祈拉斯、理班、蕭晏儒及麥卡貝主持人雙雙、絮，等人也前來站台替SPARQ獻上祝福。記者會上一直展現冷豔形象的羅琳在主持人起哄下，被卡尼特樂團男生團員抬起，讓她難掩害羞、冷豔當場破功。

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