年輕時因為遭受電擊重創，一夕之間失去四肢的許世皇，夢想還來不及實現，人生陷入黑暗，不敢奢望戀愛、成家，去年在參加一場活動遇到妻子陳靜琪，她是來自馬來西亞罹患先天性成骨不全症的「玻璃娃娃」，兩人從網路電商平台努力做生意，兩個月有3萬多元收入，陳靜琪深情的對許世皇說，「你沒有雙手擁抱我，但我的雙手可以牽著你」，相伴不孤單。

坐在輪椅上的許世皇，一場意外頓失雙手和雙腳，度過生命黑暗期，幸經由科技輔具裝上義肢幫忙活動，還無法代替手部來按滑手機，只能靠嘴唇來「滑」手機。

他勇敢向上不放棄的精神，感動很多人，加入電商平台在臉書上努力分享，還熱心與在路邊陌生開發等，很多人感動他的打拚精神，從剛開始的捧場，到現在已培養很多粉絲客人。

許世皇另一半「玻璃娃娃」陳靜琪 ，雖然也行動不便，但還有手部來協助先生，兩人相依為命，加上電商平台的工作機會，更賣力的開發市場。

本身是口畫家的許世皇說，過去他在路邊頂著大太陽賣畫或掛飾，收入相當不穩定，一個月甚至賣不到一、二千元，現在透過「編舟編走」加入東森社交電商平台，大大挹注生活收入。

許世皇頭戴斗笠，展現活潑幽默的行銷方法，和太太現現身說法，還有10多名身障者參與2020年編舟計畫─「編舟編走」為身障人士暨社服團體搭建電商平台跨通路策略，讓身障者加入社交電商平台，用手機就能做生意，進一步翻轉人生。

編舟共同創辦人薛德鴻指出，依據衛福部統計，2018年9月底我國領有身心障礙證明(手冊)者共有117萬人，占總人口比率約5％，如何協助他們脫貧脫困、自給自足，是相當重要的課題。

(中時 )