臉書與蘋果衝突日漸頻繁，今年秋天iOS 14發布後雙方關係勢必惡化，因為iOS 14要求線上廣告平台取得用戶同意才能追蹤網路行為，連帶限制臉書鎖定廣告觀眾的能力，對臉書線上廣告營收形成龐大威脅。

這項改革讓臉書相當擔憂，因為Tap Research市調發現多達85％的受訪者在上述情況下會選擇拒絕。如此一來不僅臉書應用程式無法追蹤iOS用戶網路行為，就連透過臉書線上廣告平台Audience Network在程式內插入廣告的第三方程式開發商也無法追蹤，嚴重打擊臉書廣告事業。

iOS用戶專屬的個人廣告識別碼是由32個數字組成的號碼，當iOS用戶登入臉書或其他應用程式後，程式就會追蹤這組號碼的網路行為，包括網頁瀏覽紀錄及網購交易紀錄等等，這也是臉書能精準鎖定線上廣告觀眾的主因。除了臉書之外，谷歌AdMob及其他主流線上廣告平台都將受到影響。

(工商 )