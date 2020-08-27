2020年新北市永和區兒童創意繪畫比賽系列活動特別加入「創意DIY好好玩」課程，自7月22日至8月26日連續舉辦六堂創意課程。（翻攝照片）

2020年新北市永和區兒童創意繪畫比賽系列活動特別加入「創意DIY好好玩」課程，自7月22日至8月26日連續舉辦六堂創意課程。（翻攝照片）

2020年新北市永和區兒童創意繪畫比賽系列活動特別加入「創意DIY好好玩」課程，自7月22日至8月26日連續舉辦六堂創意課程。（翻攝照片）

2020年新北市永和區兒童創意繪畫比賽系列活動特別加入「創意DIY好好玩」課程，自7月22日至8月26日連續舉辦六堂創意課程，安排了創意禪繞畫父親節卡片、創意禪繞畫青花瓷杯墊、創意拼貼鑽石拼貼筆記本、創意拼貼馬賽克相框、植物創意多肉植物黏土及植物創意乾燥花卡片等種不同的課程，每堂課程充滿豐富的創意，深獲民眾喜愛與好評。

每堂課才開放網路報名就秒殺額滿，最後一堂8月26日的創意乾燥花卡片課程在民眾的好評聲中圓滿落幕，永和區長陳怡君特別頒發「創意DIY好好玩」課程之小小創意家證書給與參與的小朋友，透過課程學習每位參與的小朋友都創作出自己獨一無二的藝術作品，每個人都是小小創意家。

永和區長陳怡君表示，「創意DIY好好玩」特別挑選不同課程，讓親子一同參與，從課程中學習不同的藝術及創意。每堂課都具有舒緩壓力、訓練專注力、增加創造力及培養藝術美學的成長，活動在暑假期間遵照疫情規範嚴謹執行，就是要讓民眾能夠在暑假期間能夠安心、放心的參與，享有親子共度的美好時光，並促進親子關係與共同學習成長。

為了讓更多民眾可以一起學習參與，特別委託Home＋中嘉新視波有線電視製作教學影片，六堂創意DIY好好玩的課程教學影片放在Youtube及2020永和兒童創意繪畫比賽活動粉絲團中，民眾只要搜尋「創意DIY好好玩」就可以看到，透過影片就可學習，在家中也可一起DIY發揮創意創作出自己的作品。而這次兒童創意繪畫比賽徵件至9月7日，希望在10月18日表揚典禮能見到小朋友精彩的防疫生活繪畫作品。

永和區公所特別感謝陳鴻源副議長爭取活動及代言，這次活動充分讓親子共度歡樂時光，也藉由課程親子共同學習、共同創作出屬於自己的藝術作品。副議長陳鴻源表示，未來也會繼續推動這樣優質的親子活動，讓民眾能夠共同學習成長。

中嘉新視波代表陳煥鵬董事長表示，很榮幸再次承接2020年永和創意繪畫比賽頒獎典禮及創意DIY好好玩活動，讓中嘉新視波有機會可以再次為地方服務，也期待明年新活動開始。

(中時 )