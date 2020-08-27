新冠肺炎疫情衝擊英國飛機引擎製造商勞斯萊斯的民航機業務，該公司正檢視多項方案，以強化資產負債表，方法包括出售資產等。該公司預期2020年的現金流出將達40億英鎊，且年底時淨負債可能激增，相較於6月底的17億英鎊。

(工商 )