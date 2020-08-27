現在正值農曆七月，任何風吹草動都會讓人感到不寒而慄，何況是大半夜遭惡整。台中1名熊貓外送員日前接獲訂單，到超商拿取牛奶花生、八寶粥等拜拜常見的供品後，便出發前往目的地，不料到了指定地址才發現是火葬場，且現場根本無人領取，讓他當場傻眼，後來得知還有多名外送員受害，懷疑是有心人士惡整。

《東森新聞》報導，該名外送員日前跑宵夜訂單，接單後在台中市中清路、五權路附近超市領了貨，一路騎了9.6公里才抵達指定地址，誰知該處竟是「東海火化場」，備註還寫著要他把東西送到服務台，然而火葬場當時根本沒開放，致電客戶也打不通，只好回報派單系統，不料卻被要求先等10分鐘再拍照，讓他當場氣炸。

外送員心裡雖然生氣，但也無可奈何，只好摸摸鼻子再花30分鐘車程，把商品送回超市；更可惡的是，超市人員透露，先前已有4、5筆訂單被退回，且外送地點同樣是火葬場，內容也大同小異，都是牛奶花生、八寶粥等拜拜常見的供品，顯示還有其他外送員受害。

報導指出，其實類似事件2週前才發生過，後來外送平台察覺有異，將該客戶的帳號封鎖，不料對方似乎玩上癮，竟又以不同帳號登入，並於25日晚間10時至11時間陸續下了4筆訂單，除了姓名、電話都一樣，送餐地址也都是東海火化場，讓人不禁懷疑是存心惡整外送員。

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(中時新聞網)