20200827中天新聞 騎太快「閃不開」！ 20歲無照騎士撞死7旬婦

台北市文山區興隆路昨(26日)晚傳出死亡車禍。一位7旬老婦因返家而穿越馬路，被直行的無照黃姓騎士迎面撞上，當場彈飛5公尺，並失去生命跡象，送醫後仍不治。警獲報趕往現場，確認駕駛並無酒駕，訊後依過失致死罪將其移送士林地檢署。

據悉，這起死亡車禍發生在昨日晚間，20歲黃姓男子無照騎機車返家，他行經興隆路段時，7旬老婦突然衝出，他因車速過快煞車不及便迎面撞上。而因車速與撞擊力道過大，老婦人直接彈飛5公尺，傷重倒臥在地，機車也因受到撞擊而車殼四散，場面一片狼藉。

婦人經緊急送醫後仍傷重不治；黃男則無大礙。警方到場後，隨即對黃男進行酒精檢測，而酒測值為0；黃男突面臨車禍事故也受到不少驚嚇，聲稱機車是跟朋友借的。警訊後依過失致死罪將其移送士林地檢署。

而據《中天新聞》報導，該路段在晚間因車流量減少，號誌會轉變為閃黃燈；目擊路人也表示，行經此路段的汽機車車速皆相當快速，並指認該位遭撞的老婦為附近市場的攤商，未料，竟在家門口前發生命喪黃泉。

(中時新聞網)