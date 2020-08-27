大陸導演王岳倫和主持人李湘婚後育有一女Angela，父女倆曾在2013年參加實境節目《爸爸去哪兒》爆紅，日前男方被爆深夜和一群辣妹唱KTV同樂，並被拍到與一名白衣正妹行為親密，遭疑出軌，事後他道歉喝醉酒失態，並告白妻女，近日夫妻倆則被目擊一起錄節目，看似親密的恩愛畫面卻被大批網友酸爆。

有網友近日在長沙直擊王岳倫、李湘合體錄節目，夫妻倆穿著情侶款運動裝，一路有說有笑，王岳倫還摟著李湘的腰，感情似乎依舊甜蜜，看來不受之前風波影響。但畫面曝光後，不少網友就留言諷「何必自欺欺人」、「笑死了還特意穿情侶裝」、「人生如戲，全靠演技」，但也有人認為他們開心就好，外人管不著。

王岳倫和李湘被偶遇一起錄節目，感情似乎不受風波影響。（圖／翻攝自微博）

王岳倫之前被拍和辣妹互動親密。（圖／翻攝自微博）

王岳倫之前被拍到在KTV壁咚正妹照後，曾發道歉聲明，「對於我昨晚上和朋友聚會醉酒後失態和不檢點的行為，我深感懊悔！給我的家庭造成了很大的傷害！在此我深深的自責和反省！希望能得到家人的原諒…也向公眾真誠地道歉！同時我也決定戒酒，立此為證！」

但之後陸媒又爆出當天另一組照片，他被拍到摟著同個白衣女孩，用手摟女生腰，把對方扣在懷裡之外，還撫摸其後腦勺，互動相當親密，同時有網友發現，王岳倫和李湘共同擁有的3間公司，目前都是已註銷的狀態，猜測他們是否已經準備離婚。

後來王岳倫又在微博貼出一家三口照，告白妻女：「永遠愛你們！至死不渝！」才釣出李湘回應3顆愛心，但看似表面的舉動就被網友直酸尷尬爆表。

(中時新聞網)