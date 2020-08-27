目前全球新冠疫情仍持續延燒，民眾對於口罩的需求依舊很高，除了可去藥局領取實名制口罩外，現在各通路都有人在排限量口罩。不過一位網友分享，竟有人在排口罩時用暗黑手法「解壓縮」，一個人買到3個名額，引起議論。

原PO在臉書社團《口罩現貨資訊》上轉述朋友在排口罩時發現的奇特現象，表示有一對姐妹，其中一個去佔位子，直到店家開始數人頭時，女生就說「前面還有二個人」。此舉也引起正義人士站出來，向她嗆說「一個人佔3個位置」。

不過，佔位的女生馬上就問前後的人說「有見過她帶著另外的人嗎？」身旁的人回答沒有，但給她3分鐘的時間，女生答應後，立馬拿起手機遙控她的姐姐和妹妹。

原PO表示，其實佔位女生也在同個社團裡，甚至曾經還發文譴責這種「解壓縮」的行為，可是她自己也做著相同的事，讓原PO直呼「買口罩看人性，這麼自私的行為可能會造成別人沒有排到」。

網友也表示「那些就是買來屯貨再高價賣的」、「我不會讓她得逞⋯請去後面排的」、「解壓縮本來就是不對的行為，厚臉皮才做的出來」、「上次那個美廉社就一堆這種人啊！親朋好友都插插進去，還有全家出動但只有一個人排隊，其他人在旁邊坐著爽滑手機」。

(中時新聞網)