大陸國防部新聞發言人吳謙8月25日晚間披露，美國U-2高空偵察機24日擅自闖入北部戰區實彈演習禁飛區活動。但是美國媒體早在今年3月披露，美軍U-2偵察機已將大陸的北斗衛星導航系統作為備用，供飛機在美國全球衛星定位系統（GPS）失靈時使用。

大陸軍事戰略專家宋忠平分析，U-2偵察機可在2萬米以上高空飛行執行任務。雖然已經列裝60餘年，但其所攜載的偵察設備在不斷更新，對美軍獲取共軍戰術情報有所幫助，甚至有可能導致共軍的演習不得不終止。

不過，美國《防務一號》網站今年3月曾經報導，美國空軍作戰司令部司令詹姆斯．霍姆斯透露，美軍U-2偵察機已將大陸的北斗衛星導航系統作為備用，供飛機在美國全球衛星定位系統（GPS）失靈時使用。

詹姆斯．霍姆斯3月在華盛頓一次會議上，介紹美軍在武器裝備中建立備份系統的情況。以U-2偵察機作為例子，U-2飛行員戴的手錶內置多個導航系統，除GPS也能連接北斗、俄羅斯「格洛納斯」和歐洲的「伽利略」系統。當GPS不管用時，還能依靠其他備用系統。

(中時新聞網)