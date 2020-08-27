美國國防部長艾思博26日在夏威夷發表講話，不點名警告大陸說，美國有責任主導太平洋事務，不會向其他那些認為自己擁有更好政治制度的國家「讓出一寸土地」。

據美國之音27日報導，艾思博說，美國希望與大陸一起共同遵守基於規則的國際秩序，儘管北京屢屢放棄承諾，追求咄咄逼人的軍事現代化。

艾思博指出，大陸並沒有兌現其承諾，不遵守國際法、國際規則和國際規範，試圖把自己的力量投放到全球。

「中國人民解放軍為了推進中共的目標而繼續執行一個具有進攻性的現代化的計劃--在本世紀中期打造一支世界級的軍事力量」，艾思博說，「這無疑會使解放軍在南海和東海以及其它任何被中國政府視為攸關其利益的地方採取挑釁性的行為。」

雖然美國的目的是遏制大陸，但是，艾思博表示，美國也「希望繼續與中華人民共和國合作，使他們回到一條更加符合建立在規則基礎之上的國際秩序的軌道上。」

艾思博認為印度-太平洋地區是與大陸進行力量競賽的中心地帶，而大陸和俄羅斯目前都具有全球影響力，美國必須能夠同時在全球範圍內應對這兩個國家。

艾思博表示，「美國有責任發揮主導作用。長期以來，我們都是一個太平洋國家、一個印太國家。」

他說：「我們不會向任何國家讓出這個地區，連一寸土地也不會，不管這個國家認為自己的政府模式、自己的人權觀、主權觀、新聞自由觀、宗教自由觀、集會自由觀等所有的觀念都比我們中許多國家是如何好。」

華盛頓和北京在幾乎所有問題上都處於尖銳對立的狀態，從貿易到人權，從舉國體制到南海的主權糾紛。

大陸國防部新聞發言人吳謙27日在新聞發布會表示，「中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來」。

吳謙表示，大陸軍隊舉行的軍演不針對任何國家。在美陸關係面臨「異常嚴峻複雜局面」的時候，吳謙表示，「中美兩軍保持溝通十分重要。」

從本周開始的大約一個月的時間裡，大陸軍隊在黃海、渤海、東海和南海舉行大規模軍事演習。

大陸國防部和外交部26日指稱美國一架U-2偵察機進入北部戰區實彈演習禁飛區活動，「嚴重干擾中方正常演訓活動」。

美國軍方回應說，確實有一架U-2偵察機在這一帶飛行，但指出這架飛機並沒有違反任何國際規則和條例。

(中時 )