美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）27日在全球央行年會線上會議宣布，聯準會官員一致通過「平均通膨目標」，終結央行過去30多年所採取的預防性升息措施，以防止通膨躥升。

這項決定是聯準會於2012年將通膨目標設定在2％後，最重大的貨幣政策架構變革，意味著聯準會可能有很長一段時間不會升息。

鮑爾指出，採用平均通膨目標的決定反映央行官員近幾年的觀察，也就是即使失業率降至歷史新低水準，但通膨並未如預期上升。

鮑爾表示：「這項決策反映央行的觀點，意即就業市場可繼續保持強健，又不會造成通膨躥升。」

過去18個月以來，聯準會便朝著這個方向努力，2019年初聯準會官員意外停止升息腳步，便是最清楚的證明。鮑爾在2018年稍晚評估貨幣政策架構，起因是在全球低利率時代，全球央行比以往更難刺激經濟成長。

新冠肺炎疫情肆虐全球，引發經濟嚴重衰退，又讓這項挑戰更為嚴峻。聯準會在3月兩度宣布降息，將聯邦基準利率區間由1.5％至1.75％，大幅調降至接近零的水準，同時大舉挹注數兆美元資金，以穩定市場。

依據聯準會的聲明，聯準會同意採行平均通膨目標，也就是說在通膨率長期低於聯準會2％的目標後，合適的貨幣政策有可能欲讓通膨高於2％一段時間，讓通膨達到長期平均2％的水準。

鮑爾指出，聯準會並未試圖提出數學公式為「平均」下定義，他將平均通膨目標視為是彈性政策。

聯準會多年來一直努力讓通膨維持在2％的目標，官員認為該水準代表經濟穩健，不過自全球金融危機爆發以來，美國的通膨率便長期低於2％的水準。

(工商 )