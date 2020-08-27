風電開發商遭爆欠款 CIP：不是真實情況 22:592020/08/27 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體報導哥本哈根基礎建設基金（CIP）風場本土採購爭議，指控CIP未履行與永傳能源簽下福芳風場環評通過費用，CIP董事總經理許乃文27日受訪表示，部分報導過於偏頗，且只有一方說詞，過去風場轉移確有問題，目前已經交由第三方正在仲裁，過程中不便多說。 許乃文強調，CIP在台推動國產化各界有目共睹，部分合作台灣供應鏈、已經開始興建工廠，且陸續完成各項國產化規定項目，現在在談國產化落實，實屬不懂。 (工商 ) #IP #風場 #許乃文 #國產化 #不懂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電狂砸百億獵4廠 專家洩口風：肥單來了 10:362020/08/26 財經 黃國昌自爆：因打私菸案遭黨內指責 才有人建議選總統 12:042020/08/26 政治 動物營養掀變革 瞄準精準營養策略 04:102020/08/26 產業特刊 《電腦設備》研華攜手台中榮總 打造智慧醫療照護平台 10:002020/08/27 財經 品牌IP創作與授權實戰 28日前報名享優惠 04:102020/08/27 產業特刊 東大製茶廠 佳葉龍茶 擁智慧化厭氧發酵與浪菁技術 04:102020/08/26 產業特刊 橘子 H2遊戲營收持續攀升 04:102020/08/26 證券．權證 2020臺灣永續投資趨勢研討會 系列報導2－臺企業日益重視ESG 04:102020/08/27 證券．權證 中元節的狂歡基因 09:002020/08/27 運勢 《鋼鐵股》政府推再生能源 燁輝組團搶商機 16:482020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 群創飆漲 爆108萬張新天量 - 財經要聞 - 工商時報 美擬封殺 半導體設備出口中國 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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