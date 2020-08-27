有媒體報導哥本哈根基礎建設基金（CIP）風場本土採購爭議，指控CIP未履行與永傳能源簽下福芳風場環評通過費用，CIP董事總經理許乃文27日受訪表示，部分報導過於偏頗，且只有一方說詞，過去風場轉移確有問題，目前已經交由第三方正在仲裁，過程中不便多說。

許乃文強調，CIP在台推動國產化各界有目共睹，部分合作台灣供應鏈、已經開始興建工廠，且陸續完成各項國產化規定項目，現在在談國產化落實，實屬不懂。

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