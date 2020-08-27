全球市值最大汽車製造商特斯拉（Tesla）26日再創下新里程碑－市值跨越4,000億美元大關，執行長穆斯克（Elon Musk）身價跟著水漲船高，晉升全球第五大富豪。

特斯拉26日股價收盤大漲6.42％，收在2,153.17美元，市值衝上4,012億美元，一舉超越嬌生，後者市值為4,009億美元。標普500指數目前只有7家企業市值高過特斯拉，包括信用卡公司Visa的4,470億美元，與蘋果的2.16兆美元。

自2020年以來，特斯拉的市值不斷刷新紀錄。該公司市值在1月首次站上1,000億美元大關，7月初創下2,000億美元里程碑，不到2個月的時間便攀升一倍，升抵4,000億美元。2020年迄今，特斯拉股價狂飆414％。

市場樂觀預期特斯拉的股價可望持續上攻，該公司躋身標普5百指數成份股的希望逐漸增強，且特斯拉預料在9月22日的「電池日」（Bettery Day）帶來新的電池技術，皆激勵市場信心。

隨著特斯拉股價迭創新高，華爾街對該公司的質疑也持續遞減。券商傑富瑞（Jefferies）分析師霍喬斯（Philippe Houchois），將特斯拉目標價由1,200美元一口氣調升至2,500美元。

特斯拉股價躥升，也讓身為公司最大個人股東的穆斯克財富暴增。根據富比世（Forbes）最新統計，截至27日，穆斯克的身家財富達955億美元，較前一日激增49億美元或5.36％，位居全球第五大富豪，領先第六名股神巴菲特的811億美元。

穆斯克掌理特斯拉雖不支薪，但董事會在2018年給予他2,030萬股的股票選擇權，共分為12批發放。穆斯克已經達到領取前兩批選擇權的市值和業績目標，再過幾周第三批便能順利入袋，三批獎勵共價值56億美元。

(工商 )