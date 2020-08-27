（公司經營發展協會理事長林火燈（右）向創會理事長夫人劉本潔女士致贈紀念獎座。圖／公司經營發展協會）

開立發票都要「背」一遍的公司統一編號，應該沒有人知道它怎麼來的吧？今（27）日舉行的中華民國公司經營發展協會四十周年慶祝活動，現任理事長林火燈頒發「德澤可風」紀念獎座給創會理事長袁坤祥，由遺孀袁夫人劉本潔女士代表接受，大家共同回憶袁創會理事長擔任經濟部商業司長的往事，才揭開「公司統一編號制度」的原始初衷。

中華民國公司經營發展協會前身為中華民國公司組織研究發展協會，民國69年9月在經濟部商業司及經濟部證管會共同督導之下成立的組織，就由當年的經濟部商業司長袁坤祥出任創會理事長。林火燈表示，協會成立之初，多是配合公司法及證券交易法推動股票公開發行政策，以促進公司組織健全營運與發展等為宗旨。

由於我國的公開發行公司組織發展多年，已臻穩定成熟，該協會乃於104年更名為「中華民國公司經營發展協會」，並以「公司經營之推手」為願景，促成「企業永續發展及國際化」為使命。

林火燈說，今年年會準備期間在整理資料的過程，有了意外的收穫，有理監事提及創會的袁前理事長對協會的貢獻，希望在四十週年這個時間點，提議舉辦感恩、致贈的儀式。很可惜，經過聯絡，才知道袁坤祥前理事長已於去年過世，因此邀請袁夫人劉本潔女士代表受贈獎座，並蒞會分享袁前理事長的生平事跡，以聊表協會對其無限的懷念和感謝之意。

劉本潔在致詞中提及，袁坤祥向有點子王之稱，在商業司長任內有很多建樹，比方創立了全國營利事業統一編號制度，讓法人有了像自然人身份證字號一樣的號碼；還有建立了「公司名稱預查制度」、「八小時工作時間核發公司執照流程」、創立商業司全國公司登記制度等，退休後在教會活動，還常常提出新的發想，維持點子王的本色。

「但他不會拿出來炫耀，不說這是他做的、那是他做的」，劉本潔說，袁坤祥都說「只要對國家、社會有益就好」，他在40年前創立這個協會，就是想要協助商業司和證管會，把公司治理得更好；而他在商業司長下來時，同時就辭掉理事長一職、退出協會，說要交棒給更能幹、肯幹的人。

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