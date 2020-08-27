疫情衝擊觀光 英國經濟一天損失6,000萬英鎊 22:592020/08/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情不確定性導致國際旅客暫緩赴英國旅遊，根據世界旅遊觀光協會（WTTC）估計，2020年國際旅客在英國的支出將較2019年暴跌78％，相當於讓英國經濟一天損失6,000萬英鎊（約7,900萬美元），或每周流失4.2億英鎊。 (工商 ) #英國經濟 #損失 #萬英鎊 #國際旅客 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升 韓國移出短期商務名單 04:102020/08/27 財經要聞 撿到6000萬支票與1.9億存摺 駐衛警毫不動心交還 07:472020/08/27 社會 當前經濟不安全的挑戰 04:102020/08/27 時論廣場 外交部攜手貿協拚經濟 搶攻中美洲友邦防疫商機 16:012020/08/27 財經 法人：後疫情聚焦供應鏈轉單 需求報復性成長產業 15:012020/08/27 財經 學者籲邊境快篩 減低經濟衝擊 04:102020/08/27 生活新聞 《經濟》景氣連5亮黃藍燈 疫情影響持續減弱 17:052020/08/27 財經 政策加持 東協基金有看頭 04:102020/08/27 投資理財 國際觀察：楊艾俐》疫情加劇貧富兩極化 19:462020/08/27 名家 堪薩斯市聯準銀行總裁：疫情若捲土重來 經濟恐陷二次衰退 09:212020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 澳洲惹毛大陸 阿根廷大麥取而代之 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 散戶勇還是大戶進場？群創飆高 爆百萬張天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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