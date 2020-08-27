新冠肺炎疫情不確定性導致國際旅客暫緩赴英國旅遊，根據世界旅遊觀光協會（WTTC）估計，2020年國際旅客在英國的支出將較2019年暴跌78％，相當於讓英國經濟一天損失6,000萬英鎊（約7,900萬美元），或每周流失4.2億英鎊。

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