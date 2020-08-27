不讓香格里拉台南遠東國際大飯店年年舉辦38樓登高比賽專美於前，台南大員皇冠假日酒店迎接開業3年，繼去年首辦健走活動後獲得熱烈迴響之後，今年再舉辦第二屆健走活動；同時，兩飯店不約而同地，加碼推出各種不同促銷活動，延續暑假強檔將過後的各種優惠促銷力道。

大員皇冠假日酒店表示，今年九月間希望以健康樂活、全民參與的概念為出發，推廣發現安平的美好，也透過健走不競速的方式，沿著鹽水溪體驗台江國家公園的生態景致，與欣賞夕陽西下的夕照之美。此外，9月的周年慶系列活動，也將於9月1日正式啟動，除了邀請全民加入9月27日的健走行列有機會抽中總統套房之外，也能盡情享用酒店提供多項的住宿與餐飲好康優惠。

大員皇冠酒店副總經理趙博恩表示，希望利用周年慶奠定全民樂活運動的風氣，發起了健走活動，今年主題是「安平遊夕 健走嘉年華」，希望4歲以上到90歲以內，只要能走動，就能報名參加9月27日的健走活動，透過走路達到運動效果、促進身心健康，也藉此放慢生活步調，飽覽安平美景。

今年該酒店也跟隨著黃偉哲市長行銷台南市的拚勁，拿出「總統套房」當作首獎，挑戰報名人數達1,500人的目標，希望全民一起共襄盛舉，親自感受安平迷人的好風光。

健走報名費每人200元，須於9月21日前完成匯款繳交報名費，9月27日活動當天可獲得周年慶紀念帽乙頂、摸彩券乙張、餐飲抵用券600元乙張、德陽艦門票買1送1優惠券乙張、方氏乾乾的果乾隨手包乙份以及Zespri提供的奇異果。另外，摸彩獎品超過500項，並持續有更多合作單位加入提供豐盛的獎品，包括：汪來汪趣的法鬥抱枕、安平陶坊的陶杯組與壓模劍獅、安平平安的鯨扇涼、Land Rover精品帽、Jaguar的鴨舌帽、虎鯨ORCA的造型帽、口罩與T恤等好禮等。

台南大員皇冠假日酒店三周年同樂會系列活動包括餐券、餐飲、住宿推出「無3不成禮」好康優惠。

同時，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店，除了配合三倍券釋出住宿及餐飲優惠外，再加碼贈好禮，住宿優惠直接「三倍送」讓您翻倍享受！第一送：申請安心旅遊補助或紙本振興券支付房費，香格里拉台北遠東每房贈送餐飲抵用金1,000元、香格里拉台南遠東則加贈500元遠東Cafe 自助餐廳抵用金。

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第三送：申請安心旅遊補助或以一千元紙本振興券支付部分房費並於九月入住，台北遠東再贈飯店人氣鳳梨酥禮盒 (價值580元，限量500盒)；台南遠東則針對符合以上條件、且連續住宿兩晚以上的房客贈送金牌手工蛋黃酥 (價值399元，限量500盒)！度假的同時，幫您把中秋伴手禮都準備好了！不用出國就能享受國際級的美好假期！

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