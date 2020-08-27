華碩董事長施崇棠於線上發表會親自介紹全新的ASUS ZenFone 7 與ZenFone 7 Pro。（華碩提供）

ASUS ZenFone 7系列將推出宇曜黑、煥彩白雙色，定價2萬1990元起。（華碩提供）

今年台灣終於踏入5G的年代，手機品牌也陸續在台推出5G手機，而華碩也終於發表了全新的5G旗艦型智慧手機ASUS ZenFone 7系列新機，延續上一代使用的ZenFone獨有的180度翻轉式相機，升級成翻轉前後3鏡頭，更搭載了高通865＋ 5G處理器、6.67吋AMOLED螢幕、5000mAh的大電量等，打造成更高階的旗艦新機。

此次ASUS ZenFone 7系列搭配了升級的3鏡頭，包括6400萬畫素廣角主鏡頭、可支援近達4公分微距攝影的1200萬畫素超廣角鏡頭、最高達12倍數位變焦的望遠鏡頭，另外更加入了全新角度感測器，可以更精確控制翻轉角度，記錄最常使用的3個翻轉位置，以快速切換角度進行拍攝。

同時為了滿足現今使用者的拍攝影片需求，因此更提供了領先業界的8K 30 fps高畫質錄影，並搭載電子防手震技術(EIS)，且具備高達4K UHD的超廣角錄影，不管明亮或黑暗的畫面都能自動調節亮度和曝光，以呈現所有細節和飽和色彩。

ASUS ZenFone 7系列將推出宇曜黑、煥彩白雙色，定價2萬1990元起；31日前於全台指定通路預購，並於9月1日至30日期間線上登錄，買ASUS ZenFone 7登錄送2000元郵政禮券、買ASUS ZenFone 7 Pro登錄更送3000元郵政禮券。

(中時 )