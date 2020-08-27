礙於各國疫情發展，暑假期間不能出國，導致澎湖、蘭嶼、小琉球等外島人滿為患，有些人則更是搭乘郵輪跳島「偽出國」。不過，義大醫院家醫科主治醫師陳昱彰指出，即使是「偽出國」仍須備妥隨身藥品，如腸胃藥、感冒藥、外傷藥膏、防疫用品全都不能少。

陳昱彰從門診觀察發現，外出旅遊時最常見的感染疾病就是腹瀉，別人開心戲水、逛夜市、吃美食，卻有人離不開旅館的馬桶，持續拉肚子，哪邊都去不了。到外地旅遊，最好避免生食或吃衛生差的路邊攤。再者，以飲用乾淨的瓶裝水為主，用餐之前，應該養成洗手的清潔防護習慣。

外出時建議準備腸胃藥品，除了治療便秘止瀉、消化不良、胃食道逆流或胃痛等個人慣用藥，還應準備「電解質補充劑」，可以緊急補充水分、電解質，避免脫水。

此外，旅行期間如果頻繁進出室內與戶外，很容易就感冒頭痛，陳昱彰建議，出遊時，應隨身攜帶綜合感冒藥品，但部分感冒藥可能含有煉製安非他命原料「假麻黃素（Pseudoephedrine）」成分，或者兒童使用止咳水含「鴉片酊（Opium Tincture）」，不見得每個人都適用。民眾購買頭痛或感冒成藥時，應依個人需求向藥師詢問，選擇適合的藥品。

疫情期間，出遊時還必備口罩、酒精消毒液，並攜帶OK蹦等外傷護理用品，至於慢性病患者，則要注意自身藥物是否充足，才不會斷藥。陳昱彰表示，如果旅遊期間身體不適，服用自備藥品後還是感到不舒服，或遇到重感冒、急性病發等危急狀況，就要儘速就醫了。

食品藥物管理署則提醒，民眾出遊前請檢查藥品效期，做好詳細周全的行前準備，一旦身體不適，就依照外包裝指示用藥，多喝水、多休息。再者，為落實防疫新生活運動，密閉空間務必戴口罩，保持社交距離，勤洗手，養成咳嗽禮節等衛生好習慣。

(中時新聞網)